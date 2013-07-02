



В Навои прошел конкурс среди педагогов детских дошкольных учреждений



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля в зале заседаний детского центра города Навои "Баркамол авлод" прошел областной этап смотра-конкурса среди педагогов детских дошкольных учреждений. В мероприятии, посвященном 22-й годовщине независимости Республики Узбекистан, приняли участие победители районных и городских этапов конкурса со всех регионов области. Участницы конкурса продемонстрировали свои знания, умения и способности по выполнению домашнего задания-головоломки на тему "Чистота начинается с души", соревнования по игровым видам спорта, работе с документацией, рисованию и на тему "Сама делаю игрушки", отвечали на тестовые вопросы по детской педагогике и психологии. По итогам конкурса первое место присуждено педагогическому коллективу детского дошкольного учреждения "Пахтаой" города Навои. Победители и призеры конкурса награждены дипломами и памятными подарками областного управления народного образования. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи