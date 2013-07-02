Андижанские экологи обсудили свои проблемы

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля в Андижане прошло собрание для экологов, посвященное 25-летию основания Государственного комитета охраны природы Республики Узбекистан.

В нем приняли участие представители управлений сельского и водного хозяйства, здравоохранения, народного образования, среднеспециального образования, центра "Узгидромет" и молодежного движения "Камолот". Кроме того, были приглашены представители общественных организаций, студенты и сотрудники средств массовой информации.

На мероприятии была обсуждена необходимость повышения уровня работы в области охраны окружающей среды, проведения обучающих мероприятий для ликвидации экологической безграмотности среди молодежи. Было также отмечено, что за годы независимости в регионе значительно улучшилась экологическая ситуация, оптимизировались методы и количество добываемых полезных ископаемых, увеличена популяция редких животных, проведена работа по улучшению мелиоративного состояния земель. В настоящее время продолжают пристальное внимание уделять охране окружающей среды в области.

В ходе собрания обсудили программу "Андижанский форум: охрана и всестороннее развитие окружающей среды". Приглашенные гости из соседних областей поделились своим опытом и рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются в повседневной работе.

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