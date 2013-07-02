Ремесленники Андижана обучают молодое поколение

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля в махаллинском сходе граждан Аль-Бухарий города Андижан знаменитые в области ремесленники-мебельщики братья Камбаровы - Хайрулло и Хаетилло провели мастер-класс для местных ребятишек.

Они рассказали о секретах изготовления мебели, которые когда-то получили от своих отцов и дедов, и использовании в работе новейших достижений науки. По словам Хайрулло Камбарова, мебель, изготовленная из массива орехового дерева, очень прочная и красивая, она несет в себе энергию природы, которой нам так не хватает в повседневной городской жизни.

Собравшиеся ребята задавали очень много вопросов, интересовались особенностями производства и сбыта мебели. Братья старались максимально удовлетворить любознательность маленьких собеседников и заинтересовать их сохранением традиционных для области ремесел. Встреча прошла очень оживленно и на несколько часов превысила запланированный лимит времени.

В завершение встречи, около 10 подростков изъявили желание пополнить ряды учеников великих мастеров. Братья пообещали определить дни для занятий с учетом того, что у каждого из них уже занимается по 20 учеников без отрыва от производства.

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