Ислам Каримов поздравил Барака Обаму с Днем независимости США

ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, День независимости отмечается в США 4 июля. Именно в этот день в 1776 году была принята Декларация независимости, которая провозгласила независимость США от Королевства Великобритании.

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