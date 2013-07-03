Глава Узбекистана поздравил Президента Беларуси

ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем независимости.

Напомним, День независимости отмечается в Белоруссии 3 июля как главный праздник белорусской государственности. В этой день в столице проходит торжественный военный парад. После окончания официальной части праздника начинаются светские мероприятия. По всей республике проходят празднества и гуляния. Вечером в Минске устраивается праздничный салют.

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