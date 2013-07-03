Пахтаабадская школа-интернат получила безвозмездную помощь

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. На этой неделе пахтаабадский филиал Андижанского механического завода выделил 500 тысяч сумов в качестве благотворительности 31-й школе-интернату.

Эти средства будут направлены на реконструкцию парка при школе.

- Мы получаем спонсорскую помощь от различных организаций и предприятий, - рассказывает преподаватель школы Нодирахон Абдуллаева. – Это небольшие деньги, но они помогают нам создать дополнительные условия для учеников.

- В последние годы школа значительно преобразилась, появились новые тренажеры, дополнительный спортивный инвентарь, необходимая техника для занятий, - делится впечатлениями воспитанник интерната Рахимжон Каххаров. – Все это помогает нам более эффективно заниматься спортом, развивать свои творческие способности, преодолеть различные преграды и добиваться только хороших результатов.

С начала текущего года уже было перечислено около 1 миллиона сумов на различные нужды воспитанников интерната.

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