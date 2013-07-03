Президент Узбекистана принял министра безопасности Республики Корея

ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с рабочим визитом прибыл министр безопасности и государственного управления Республики Корея Ю Чон Бок. 2 июля в резиденции Оксарой его принял Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов.

Приветствуя гостя, глава государства отметил, что нынешний визит является ярким проявлением приверженности руководства Южной Кореи всестороннему развитию взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном. В ходе беседы были обсуждены вопросы взаимоотношений Узбекистана и Южной Кореи в сфере ИКТ.

Со своей стороны Ю Чон Бок выразил искреннюю благодарность Президенту Узбекистана за теплый прием и отметил, что Республика Корея, в частности, Министерство безопасности и государственного управления, заинтересованы в развитии долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном во всех сферах.

По данным пресс-службы узбекского лидера, в настоящее время Южная Корея является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Узбекистана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам 2012 года товарооборот двух стран вырос на 31% и составил $2,1 млрд. Объем инвестиций, вложенных Южной Кореей в экономику Узбекистана, превысил $6 млрд. В Узбекистане действует 401 предприятие, созданное совместно с корейскими бизнесменами, открыты представительства 88 крупных компаний Республики Корея.

В последние годы Узбекистан и Южная Корея наращивают сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий. В ходе государственного визита Ислама Каримова в Республику Корея в сентябре 2012 года был подписан меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в сфере информатизации.

В Узбекистане принята правительственная программа по комплексному развитию информационно-коммуникационной системы на 2013-2020 годы. Она нацелена на обеспечение населения Республики возможностью осуществлять взаимоотношения с органами государственной власти в электронной форме, внедрение принципа "единого окна" в системе государственного управления. В этом направлении особое значение имеет создание совместных предприятий по разработке соответствующей программной продукции и информационных систем, сотрудничество по повышению квалификации работников органов государственного управления.

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