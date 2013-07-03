В Узбекистане продолжаются курсы повышения квалификации имамов

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. В Международном центре Имама Бухари в Самарканде 1 июля начался 23-й этап курсов повышения квалификации для руководителей соборных мечетей Республики. В них принимают участие 70 имамов, которые на протяжении двух месяцев получат исчерпывающую информацию о происходящих преобразованиях в стране и в мире.

Преподавателями центра являются видные религиозные деятели и представители современной науки – ученые, профессора и академики. Учеба проходит в новом здании центра, где созданы все условия для обучения: современный информационно-ресурсный центр, лекционный зал, оснащенный технически необходимым оборудованием, богатая библиотека, где хранятся рукописи.

В течение всего времени пребывания в Самарканде имамы располагаются в отдельных комнатах отдыха, рассчитанных на два человека. Слушатели обеспечиваются трехразовым горячим питанием.

Как отмечает пресс-служба Комитета по делам религий, курсы по повышению квалификации религиозных кадров проходят в Международном центре Имама Бухари в течение всего года. Данные учебные курсы носят характер второй ступени религиозного образования. Предыдущий этап повышения квалификации имамов состоялся с 29 апреля по 29 июня.

Международный центр Имама Бухари был создан 23 мая 2008 года в Самарканде по инициативе Президента Узбекистана Ислама Каримова. На центр возложены задачи исследования и изучения богатого наследия узбекских ученых, а также повышения квалификации действующих имамов соборных мечетей. На сегодняшний день в центре повысили квалификацию 1020 религиозных деятелей.

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