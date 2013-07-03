Франция содействует в реформе судебно-правовой системы Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане с рабочим визитом пребывает генеральный директор французского агентства "Правосудие и международное сотрудничество" (Justice Coopération internationale) Карима Зуавьи.

Целью визита, как сообщат пресс-служба французского посольства, является участие в заседании руководящего комитета проекта ЕС "Содействие в реформировании судебно-правовой системы в Узбекистане".

В Ташкенте К.Зуавьи провела двусторонние встречи с представителями государственных структур Узбекистана, заинтересованных в сотрудничестве с Францией в области права. В частности, она встретилась с директором Института мониторинга действующего законодательства при Президенте Республики Узбекистан Фаррухом Мухамедовым. Стороны обсудили перспективы обменов и экспертизы в области юридической документации.

JCI – один из 3 главных операторов проекта Евросоюза, целью которого является поддержка преобразований в судебно-правовой сфере Узбекистана. В агентство "JCI" входят эксперты Министерства юстиции Франции, Национальной школы магистратуры (где готовятся судьи и прокуроры) и представители различных профессий в области права (нотариусы, адвокаты, судебные исполнители).

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