В первом полугодии в Узбекистане приватизировано 55 госактивов

ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции подвел итоги исполнения программы приватизации государственного имущества в первой половине 2013 года.

Согласно опубликованным данным, в первом полугодии 2013 года реализовано 55 государственных активов на общую сумму 10 млрд. 481,3 млн. сумов с принятием инвесторами инвестиционных обязательств на сумму 1 млрд. 960,0 млн. сумов по договорам купли-продажи, предусматривающим модернизацию производства, создание дополнительных рабочих мест, увеличение объема выпуска импортозамещающей продукции.

По нулевой выкупной стоимости под конкретные инвестиционные обязательства реализовано 28 объектов на общую сумму 34,1 млрд. сумов и $1,4 млн., где на базе новых предприятий созданы более 1200 дополнительных рабочих мест.

В отчетном периоде осуществлялся мониторинг по 155 договорам купли-продажи государственных активов, по которым на сегодняшний день выполнено инвестиционных обязательств на сумму $243 млн. и 124,5 млрд. сумов.

В результате принятых мер в январе-июне текущего года обеспечено выполнение инвестиционных обязательств на сумму $33,9 млн. и 8,4 млрд. сумов. Полностью выполнены инвестиционные обязательства по 4 договорам на общую сумму $35,3 тыс. и 1,2 млрд. сумов, в результате чего создано более 750 новых рабочих мест.

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