Абдулазиз Камилов принял старшего советника Фонда мира Сасакавы



ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан с рабочим визитом посетил старший советник фонда "The Sasakawa Peace Foundation" профессор Ёшиаки Сасаки. 2 июля его принял министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов. На встрече обсуждались практические вопросы двусторонних отношений с акцентом на сотрудничество в культурно-гуманитарной области. Стороны отметили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении связей между вузами Узбекистана и Японии, реализации совместных проектов с использованием японского опыта в образовательной и научно-исследовательской сферах, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. Напомним, что это уже второй в этом году визит старшего советника фонда "The Sasakawa Peace Foundation" в Узбекистан. 4 марта он был принят в Министерстве иностранных дел Республики. Стороны тогда обсуждали практические аспекты сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, перспективные проекты взаимодействия между образовательными учреждениями двух стран. Фонд мира Сасакавы (The Sasakawa Peace Foundation) был основан в 1986 году в Токио. Его миссия – способствовать благосостоянию человечества и рациональному развитию международного сообщества, а также миру на планете путем осуществления деятельности по стимулированию международного взаимопонимания, обмена и сотрудничества.