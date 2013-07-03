Женщин Ферганы обучат бизнесу

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля в читальном зале ФерГУ прошел "круглый стол" с участием представителей областного Комитета женщин, регионального отделения Торгово-промышленной палаты Узбекистана, областного отделения "Женское собрание", успешных предпринимателей, представителей производственных предприятий в регионах, ННО и СМИ.

Цель его проведения - обсуждение организационных, экономических вопросов развития женского предпринимательства в регионах, а также разработка перечня конкретных мер по развитию женского предпринимательства в регионах и отдаленных селах.

В мероприятии принимали участие грантополучатели и новые участники проектов фонда "Мехр Нури". Как нам сообщила пресс-секретарь фонда "Мехр нури" Фарангиз Разакова: "Основной целью деятельности фонда является поддержка женщин-предпринимателей. Обладатели грантов, как правило, открывают свое дело и начинают развивать бизнес в ногу со временем, используя все ресурсы и льготы, которые предоставляются государством. На данный момент успехи в деле предпринимательства проявляются в открытии компьютерных классов в сельской местности, развитии птицеводства, производстве кондитерских изделий.

По итогам отбора участникам, представившим лучшие бизнес-планы выделяются гранты для поддержки предпринимательства"

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