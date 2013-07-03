Андижанских курашистов наградили почетными грамотами

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля в актовом зале колледжа олимпийского резерва города Андижана торжественно приветствовали молодежную сборную области по единоборству кураш, которая успешно приняла участие в чемпионате Узбекистана среди подростков 1994-1995 годов рождения, проходившем в Термезе.

Члены сборной весьма достойно представляли свою область. По результатам соревнований они завоевали 11 медалей - 4 золотых, столько же серебряных и 3 бронзовые. Это позволило занять первое место в общекомандном зачете.

Награды высшей пробы привезли чемпион Азии из колледжа олимпийского резерва Тулкин Нумонов (85 кг), молодой, но талантливый Дониер Зайнобиддинов (80 кг), Азиз Бахриддинов (65 кг) из второго колледжа бытовых услуг города Андижан, представитель Асакинского спортивного колледжа Жахонгир Холмирзаев (50 кг). Все они в тяжелой борьбе с сильными соперниками одержали победу.

Для поздравлений и награждения борцов почетными грамотами в зале собралось много народу. В основном это были тренеры, родители и близкие друзья чемпионов.

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