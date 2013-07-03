В Самарканде обсудили законопроект об открытости органов госвласти

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. В здании хокимията города Самарканда на днях прошел семинар, посвященный обсуждению проделанных работ в рамках правового эксперимента по апробации проекта Закона "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

В нем приняли участие сотрудники хокимията, управлений и отделов города, а также представители общественности.

В процессе семинара обсуждены вопросы подготовки отчетов о правовом эксперименте в электронном виде, организации процесса внедрения в отделы и управления электронной документации при подготовке отчетных документов.

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