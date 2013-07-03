Обсуждены вопросы развития фермерства

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском областном управлении юстиции 2 июля состоялся учебный семинар секретариата членов Совета фермеров и специалистов по вопросам контрактного права.

В процессе семинара разговор шел об эффективности исполнения Указа главы государства "О мерах по дальнейшему совершенствованию организации деятельности и развитию фермерства в Узбекистане".

Специалисты управления юстиции рассказали о проделанной работе в рамках действующего законодательства по вопросам контрактного права, аренды земли для посева сельхозпродукции.

Участники семинара также ознакомились с деятельностью органов юстиции Самаркандской области по обеспечению прав фермеров, а также с созданными условиями в здании областного Совета фермеров.

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