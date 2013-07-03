В Намангане пройдут выборы депутатов на освободившиеся места

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. Председатель Наманганского областного Совета народных депутатов, хоким области Баходир Юсупов подписал решение областного Совета народных депутатов "О проведении выборов депутатов на освободившиеся места".

Как отмечается в документе, он принят в соответствии со статей 44 Закона Республики Узбекистан "О выборах в областные, районные и городские Советы народных депутатов"

Решением областного Совета народных депутатов выборы депутатов в областной Совет народных депутатов назначены на 28 июля 2013 года и пройдут в 4-Умрзаковском, 33-Исокчуянском и 43-Машадском избирательных округах на освободившиеся места.

Проведение выборов депутатов на освободившиеся места возложено на областную избирательную комиссию.

Финансовому управлению областного хокимията выделить в установленном размере средства, требуемые на осуществление организационных, технических мероприятий, связанных с выборами.

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