В Намангане юные шахматисты разыграли призы "Камолота"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. Вчера в здании областного отделения ОДМ "Камолот" Намангана завершился отборочный этап соревнования по шахматам "Камолот шахмат тахтаси" ("Шахматная доска "Камолота"). В нем принимали участие 10 команд из разных районов Наманганской области.

Команды состояли из 9 спортсменов: 2 мальчика и 1 девочка в возрасте 6 – 12 лет и 13 – 16 лет, а также 1 юноша и 2 девушки 17 – 19 лет. Турнир проходил по олимпийской системе.

В результате упорной борьбы первое место заняла сборная города Наманган, составленная из воспитанников ДЮСШ № 18 областного центра, воспитанники международного мастера ФИДЕ Баходира Холмирзаева и гроссмейстера Узбекистана Вильдана Галямова.

На втором месте финишировала команда Янгикургана (тренер Хабибулло Маматов), а замкнули призовую тройку шахматисты Туракургана (тренер Мухаммаджон Шарипов).

Таким образом, на финальную часть турнира, который пройдет в Сурхандарьинской области в ноябре этого года, поедут ставшие победителями турнира наманганцы Иброхим Парпибоев, Мунира Муталиева, Мадина Усмонова (группа 16 – 19 лет), Хошимжон Эргашев, Шахбоз Убайдуллаев, Мафтуна Усманова (13 – 16 лет), Мухаммаджон Набижонов, Иброхим Рахимжанов, Ойдина Ганиева (6 – 12 лет).

В роли арбитров выступили международный арбитр ФИДЕ Вильдан Галямов и судья первой категории Баходир Холмирзаев.

На закрытии турнира победители и призеры были награждены дипломами и ценными подарками от областного отделения ОДМ "Камолот".

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