Наградили андижанских спортсменов

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля в Андижанском колледже олимпийского резерва прошло собрание, на котором наградили победителей открытого чемпионата Узбекистана по рукопашному бою.

На соревновании, проходившем недавно в Андижане, хозяева завоевали первое место в общекомандном зачете, за что их и поблагодарил хоким области Шухратжон Абдурахманов. Отдельно отметили членов команды, которые принесли в копилку сборной золотые медали. В своей весовой категории отличились Бехзод Алижонов, Сайдулло Набикулов, Рахматулло Абдулазизов, Достон Толибжонов и Зухра Мамиржанова. Все они воспитанники талантливого тренера Эльдара Алибекова.

Награждение проходило в торжественной обстановке, порадоваться успеху спортсменов пришли не только родители и друзья, но и другие спортсмены.

- Я очень рада, что смогла что-то сделать для родного Андижана, - говорит Зухра Мамиржанова. - Буду стараться и дальше завоевывать все больше и больше наград, поскольку главное мое желание - это поднять флаг Узбекистана на международных соревнованиях.

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