Наманганская "Фантазия" поехала в Бекабад

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. Вчера четыре команды Наманганской области отправились на открытый чемпионат по художественной гимнастике "Веселый караван", который проходит в Бекабаде. Среди них – коллектив "Фантазия", с которой занимаются тренеры по художественной гимнастике Зекие Гнездилова (ДЮСШ № 19) и Нафиса Шамсутдинова (ДЮСШОР № 3 "Пахлавон").

А несколькими днями раньше эти девочки стали победительницами в одной из номинаций на IV детском международном турнире "Кичкинтой" в Ташкенте. Это соревнование, прошедшее в спортивном комплексе "Узбекистан", патронируют Фонд Форум совместно с детским спортивным комплексом "Форум юниор спорт", Фонд развития детского спорта, Министерство по делам культуры и спорта Республики Узбекистан и хокимият города Ташкента.

"В этом году турнир был ориентирован именно на спортсменов младшего возраста и нашу команду представляли девочки от 7 до 11 лет. В первый же день турнира, когда проходили одиночные выступления со своими номерами выступили самые маленькие наши спортсменки по художественной гимнастике Зиеда Абдукаримова (2005 г. р.) и Самира Исокова (2006 г. р.) из ДЮСШОР № 2 управления культуры и спортом, получив за свое выступление 8 из 10 возможных баллов", – рассказывает директор ДЮСШ № 3 "Пахлавон" Элла Вишнякова.

Как она подчеркивает, Наманганская область всегда принимает самое активное участие в данном международном турнире и всегда занимает призовые места. "Но главное здесь не победа, а то, что подобные соревнования активизируют, дисциплинируют, воспитывают детей, в очередной раз заставляют их собраться и проявить все свои лучшие способности, подкрепляют в них соревновательный дух, можно даже сказать здоровый дух конкуренции. А юным спортсменам все это необходимо, лишний раз выйти на сцену, испытать волнение перед выходом нелишне, все это пригодиться в будущем", – добавляет директор ДЮСШОР.

Она надеется, что полученный опыт поможет девочкам и в начинающемся турнире в Бекабаде.

Группа "Фантазия" существует уже около 3 лет, причем многие ее воспитанницы являются членами сборной области по художественной гимнастике. В прошлом году она заняла призовое место на фестивале по гимнастраде, получив сертификат за лучшую подборку гимнастических элементов. Опытные тренера Зекие Гнездилова и Нафиса Шамсутдинова стараются всегда быть в курсе новинок, просматривают все международные соревнования и турниры по художественной гимнастике, следят за соблюдением правил, сами придумывают номера, костюмы к ним.

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