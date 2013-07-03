Наманганские либерал-демократы применили нетрадиционные методы в партийном обучении

Наманганские либерал-демократы применили нетрадиционные методы в партийном обучении03.07.2013 19:19
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. Вчера в Намангане завершился последний учебный семинар из серии запланированных Исполнительным комитетом Политического совета Либерально-демократической партии (ЛДП) Узбекистана в областных, городских и районных советах партии для обсуждения актуальных вопросов сегодняшнего дня.
"Все наши учебные семинары проводились на основе выступлений Президента Ислама Каримова...
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