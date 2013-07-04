



Работники кадровой службы изучали Трудовой кодекс



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля в Навоийском управлении среднеспециального профессионального образования прошел семинар по изучению Трудового кодекса Республики Узбекистан. В работе семинара приняли участие работники отделов кадров академических лицеев и профессиональных колледжей области. Семинар ставил своей целью повышение квалификации инспекторов по кадрам, улучшение работы по ведению делопроизводства и вопросы повышения трудовой дисциплины в учебных заведениях. В семинаре принял участие и выступил начальник кадровой службы управления среднеспециального и профессионального образования Навоийской области Хамза Шодиев. Семинар завершился ответами на заданные вопросы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи