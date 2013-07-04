



Карманинская молодежь изучает историю своего края



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля по инициативе областного информационно-ресурсного центра в средней общеобразовательной школе № 2 Карманинского района прошло мероприятие, посвященное историческим местам края. На мероприятие были приглашены учащиеся школы, специалисты историки, музейные работники, представители общественности. Директор областного краеведческого музея Рамазон Эгамов рассказал и показал собравшимся видеоматериалы об урочище Сармышсай и наскальных рисунках - петроглифах, оставленных там древними людьми. Участникам мероприятия рассказали об исторических памятниках Карманы мечети "Косым Шайх", караван-сарае "Работи Малик", исторических священных местах "Хазрати Мавлоно Ориф Деггароний", "мир Саид Бахром", "Хужа Хисрав" и другие. По словам учащихся Мохины Жумаевой, Гульшан Саломовой и их одноклассников, принявших участие во встрече, такие мероприятия помогают лучше изучить историю своего народа и жизнь великих предков, живших на этой древней земле. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи