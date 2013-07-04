За осуществлением эксперимента станет наблюдать специальный штаб

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля при Бухарском областном хокимияте начал работу штаб проекта "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

Штаб создан по распоряжению главы области М.Эсанова в целях контроля над проектом и призван не допустить срыв эксперимента. Его специалисты будут вести ежедневный мониторинг работы государственных органов в осуществлении законопроекта и, при необходимости, окажут им методическую и практическую помощь.

Всего в проект входят порядка 80 государственных органов Бухарской области Узбекистана. Им необходимо до конца года создать свои веб-сайты и пресс-центры, через которые общественность сможет получать информацию об их деятельности.

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