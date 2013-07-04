В Бувайдинском районе обсудили тему "Крепкая семья – опора общества"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 3 июля в Бувайдинском районе Ферганской области проведена встреча с представителями органов самоуправления граждан, которая была нацелена на выявление существующих проблем в системе ОСГ.

В ней приняли участие председатели сходов граждан, советники ОСГ по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания, специалисты общественного фонда "Махалля" и другие.

В процессе мероприятия разговор шел о практике решения семейных проблем в махаллях, необходимости сокращения свадебных мероприятий, обеспечении занятости выпускников профессиональных колледжей, а также об имеющихся льготах при приобретении жилплощади молодыми семьями.

В заключение встречи определены задачи по решению обозначенных проблем и активизации взаимодействия сходов граждан с госучреждениями.

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