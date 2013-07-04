Духовная семья – основа крепкого общества

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 3 июля в рамках Государственной программы "Год благоустройства и процветания" прошла беседа за "круглым столом" на тему "Семья с высокой духовностью – опора крепкого общества и стабильного государства".

В мероприятии приняли участие активисты и члены политических партий, депутаты, активисты махаллей, а также представители молодежных и женских крыльев политических партий области.

В процессе мероприятия разговор шел об осуществляемых работах в Узбекистане по развитию института семьи, всесторонней ее поддержке и социальной защите.

– В развитии института семьи обращается огромное внимание на сохранение национальных традиций, обычаев и ценностей, - говорит председатель Самаркандского городского Кенгаша ДП "Миллий тикланиш" У.Тохиров. – Вопрос оказания материальной и иной помощи семьям даже отражен на уровне национального законодательства. В связи с этим, сегодняшняя встреча была направлена не только на оздоровление социально-духовного климата в семьях, но и на разъяснение правовых основ государственной защиты интересов семьи.

В продолжение мероприятия его участники обменялись мнениями по вопросам повестки дня и стоящих перед ними задач.

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