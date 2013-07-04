



В Фуркатском районе обсуждены вопросы развития предпринимательства



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. 3 июля в профессиональном колледже бытового обслуживания Фуркатского района Ферганской области состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Малый бизнес и частное предпринимательство как фактор развития национальной экономики". В мероприятии, организованном по инициативе областного отделения Торгово-промышленной палаты Узбекистана, приняли участие представители районных Кенгашей политических партий, районного отдела ТПП, налоговой инспекции, хокимията района, отделений коммерческих банков района и местные предприниматели. Цель мероприятия – развитие малого бизнеса и частного предпринимательства. Докладчики предоставили присутствующим информацию о нормативно-правовых документах, регулирующих предпринимательскую деятельность и предоставляющих льготы для частного бизнеса. Также были разъяснены условия банковских кредитов, выдаваемых для развития бизнеса, подчеркнута необходимость привлечения молодежи к частному предпринимательству. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи