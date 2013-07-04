



Воспитание молодежи - актуальный вопрос



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. 4 июля в сельском сходе граждан "Фориг" Учкуприкского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Роль семьи в воспитании молодежи в духе толерантности". Организатором мероприятия выступило районное отделение общественного фонда "Махалля". Цель мероприятия заключалась в информировании участников мероприятия о деятельности государственных учреждений по обеспечению межнационального согласия и религиозной толерантности. В нем приняли участие представители районного отделения фонда "Махалля", духовно-просветительского центра, депутаты местного Кенгаша народных депутатов, активисты схода граждан и другие. Выступавшие говорили о важности межнационального согласия, толерантности в деле построения демократического общества. Они отмечали, что толерантность - это историческая особенность узбекского народа. Толерантность – ориентир развития межконфессиональных отношений, главная основа любого независимого демократического государства и гарант стабильности и развития. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи