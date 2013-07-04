"Махалля – учреждение мира и согласия"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 4 июля в Кувинском районе Ферганской области состоялось мероприятие, организованное по инициативе районного Комитета женщин.

В нем участвовали активисты районного Кенгаша "УзЛиДеП", сотрудники Комитета женщин, органов внутренних дел, активисты махаллей, учащаяся молодежь.

В процессе мероприятия разговор шел о роли махалли в обеспечении спокойствия, согласия и процветания общества. Отмечено, что сегодня органы самоуправления граждан имеют существенные полномочия в сфере общественного контроля, воспитания гармонично развитого поколения, трудоустройства граждан, а также социальной защиты населения.

Также в ходе беседы подчеркнута необходимость тесного взаимодействия аксакалов махаллей с государственными учреждениями, хокимиятом и правоохранительными органами в деле обеспечения гражданского спокойствия.

УЗИНФОРМ