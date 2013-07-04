Бухарских женщин привлекают в бизнес

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. Перспективы развития женского предпринимательства обсудили вчера представители ННО за прошедшим в Бухарском областном центре духовности "круглым столом". Его организаторами выступили фонд "Мехр Нури", Форум социально ответственных граждан Узбекистана, Комитет женщин, фонд "Махалля".

Участники заседания обсудили опыт женских ННО и роль органов самоуправления граждан в развитии семейного предпринимательства. В частности, женщины, открывающие собственное дело получают консультативную, правовую и организационную помощь в региональных информационных центрах Форума социально инициативных граждан.

Кроме того, говорили о грантах на развития семейного предпринимательства, выделяемых благотворительным фондом "Мехр нури". Как пояснила координатор Фонда Гульноза Абдуллаева, к ним поступают тысячи заявок, однако не все соответствуют требованиям грантовой программы, поэтому некоторым заявителям отказывают в предоставлении грантов.

Отметим, что подобные "круглые столы" проходят во всех областях Узбекистана. Их главная цель, как отмечают организаторы, обсудить с общественными организациями вопросы развития женского предпринимательства и выработать совместные меры по его развитию в отдаленной сельской местности.

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