В Намангане готовы к ЧС

ТАШКЕНТ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. Жители махалли "Атанган гузар" Намангана приняли активное участие в учениях по ликвидации последствий селей и наводнений, которые прошли на днях на территории данной махали и соседнего СГМ "Ишонч".

Эти учения прошли в рамках выполнения Постановления Президента Узбекистана от 28 февраля 2013 года. Параллельно были проведены мероприятия по безопасному пропуску селевых потоков и предотвращению последствий наводнений, изучалось гидрологическое и морфометрическое состояние водоемов областного центра.

"Наиболее опасной в этом плане является прибрежная зона Намангансая, на этой густонаселенной территории проведены берегоукрепительные мероприятия, проверено состояние гидротехнических сооружений и коммуникаций", – поясняет начальник городского отдела по чрезвычайным ситуациям майор Гуломжон Исмоилов. По его словам, при проверке гидроузла неподалеку от кинотеатра "Бахор" было обращено внимание на создание резерва материалов и комплектующих: запасных электромоторов, тросов и прочее. "В ближайшее время планируется очистить русло и укрепить берега Намангансая на остальных участках", – добавляет он.

Надо сказать, что несколько лет назад мощный селевой поток снес мост в махалле "Атанган гузар", на его восстановление ушло не менее 2 лет.

Чуть ранее также прошли учения на водозаборном сооружении "Курашхона", темой которых были действия по предотвращению последствий выброса хлора. Аналогичные учения планируется провести на СП "Нестле-Узбекистан",

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