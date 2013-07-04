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Наманган посещает корейская делегация
04.07.2013 17:13

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. Делегация из города-побратима Намангана Сеонгнам (Южная Корея) подарила школе № 33 11 компьютеров, благодаря чему здесь можно будет организовать еще один компьютерный класс. Но это лишь часть добрых дел, которые наметила делегация на время пребывания в этом узбекском городе.

Вчера в Корейском культурном центре Намангана прошло чествование делегации из города Сеонгнам (Южная Корея), который является городом-побратимом Намангану. Это уже второй дружественный визит студентов-волонтеров из университета Сингу, руководителя фонда "Единая Корея" миссис Ли и преподавателя университета господина Кима.

Делегацию в составе почти 30 человек приветствовали руководитель Корейского культурного центра Лариса Ни и председатель фонда "Нуроний" Анваржон Насреддинов.

"Мне очень приятно вновь ступить на землю Намангана, так как прошлый наш визит оставил у меня неизгладимые впечатления. Для наших же студентов это все ново и поэтому, несмотря на то, что мы здесь первый день, они уже полны впечатлений. Я очень рада, что отношения между нашими государствами, и в частности между двумя городами-побратимами, укрепляются и надеюсь, что с каждым годом они будут крепнуть, – отметила в своем выступлении миссис Ли.

"Дружба между нашими городами символизирует дружбу между нашими странами и нам надо продолжать дружить, ведь дружба сохраняет мир во всем мире. Люди, для того и живут, чтобы дружить и помогать друг другу", – подчеркнула в свом выступлении Лариса Петровна Ни.

"Я очень уважаю корейский народ за ум и трудолюбие и хочу подчеркнуть то, что после обретения Узбекистаном независимости наше государство в первую очередь наладило отношения с Кореей и по сей день эти отношения крепнут и развиваются и сегодняшняя наша встреча яркое тому подтверждение", – сказал Анваржон Насреддинов. "Мы благодарны корейским предпринимателям, с которыми ведем совместный бизнес, а благодаря Корейскому культурному центру и лично Ларисе Петровне дружба между корейцами и узбеками в нашем городе очень крепка, и надеемся, что эти отношения продолжат наши дети и внуки", – добавил руководитель облотделения фонда "Нуроний".

На память о визите в Наманган Лариса Петровна преподнесла гостям небольшие памятные подарки: миссис Ли – национальный узбекский халат, господину Ким – декоративные блюдо и тарелочки, а всем студентам-волонтерам красивые блюда с традиционным узбекским рисунком.

На второй день своего пребывания делегация из города-побратима побывала в школе № 33, преподнеся ей компьютеры. Здесь же студенты университета Сингу в течение 9 дней будут обучать всех желающих школьников основам корейского языка, компьютерной грамотности и корейским танцам. В школе № 48 студенты также будут обучать школьников корейским танцам, в ассоциации тэквондо проведут мастер-классы по данному виду единоборства. В Корейском культурном центре и Молодежном центре Намангана проведут уроки корейского языка, а в университете к языку добавится и компьютерная грамотность.

"Мы очень благодарны гостям из Кореи. Ведь благодаря их визиту у нас в школе не только появились новые компьютеры, что значительно позволит улучшить обучение школьников основам информатики, но и те наши ребята, которые изучают корейский язык, смогли услышать живую корейскую речь, проверить свои возможности, закрепить пройденное", – говорит директор школы № 33 Мохидил Ходжаева.

"Это уже второй наш визит в Наманган и мы надеемся, что это станет доброй традицией, В этом году мы привезли больше студентов – всего 21 человека – для того, чтобы обучить как можно больше наманганской молодежи. Все наши ребята – это студенты одного университета. С каждого факультета мы выбираем лучших для поездки в Узбекистан", – сказал, прощаясь с гостеприимными гостями, господин Ким.

УЗИНФОРМ

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