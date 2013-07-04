Чустские теннисисты постояли за честь Намангана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. На завершившемся вторник чемпионате Узбекистана по настольному теннису среди спортсменов 2001 года рождения и младше первое место завоевали теннисисты детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 6 из Чуста, составившие сборную команду Наманганской области.

Чемпионами Узбекистана стали ученики 10-й и 67-й общеобразовательных школ Джамшид Парпиев и Согдиана Мадалиева. Успех пришел и к учащиеся 3-й и 25-й школ Оллоёру Закирову и Саиду Хакимову. Они сумели завоевать серебряную и бронзовую медали соответственно.

Большую роль в развитии этих спортсменов сыграли опытные тренеры М. Насреддинов, М. Азимова, А. Киргизбоев.

В общекомандном зачете сборная Наманганской области далеко оторвалась от преследователей. Второе место досталось ребятам из Навоийской области, а третье – мастерам "малой ракетки" Андижанской области.

Успех представителей Чуста на национальном уровне неудивителен. Ведь именно в этом городе выросла победительница Всемирной универсиады и чемпионатов Азии Севара Кодирова.

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