Самаркандцы победили в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. В спорткомплексе "Баркамол авлод" закончили во вторник республиканский чемпионат слабовидящие мастера мини-футбола. Соревнование проходило в рамках программы Паралимпийских игр. Во вторник были сыграны два главных поединка – финал за первое место и "утешительный" – за третье.

"Бронзу" оспаривали андижанский коллектив "Калдиргоч" ("Ласточки") и ферганский "Нефтчи". Соперничество двух команд из долины было очень напряженным и принесло в основное время ничью – 1:1. А послематчевые пенальти удачливее пробили андижанцы – 1:0.

В главном финале встретились хозяева площадки "Навбахор" и самаркандское "Динамо". И здесь основное время не выявило победителя – 2:2. По пенальти же победу праздновало "Динамо" – 1:0. Оно и стало чемпионом Узбекистана среди слабовидящих футболистов.

По итогам турнира будут отобраны кандидаты в сборную Узбекистана для участия в Азиатских играх 2014 года по программе Параолимпиады в Корее.

На закрытии турнира победителям и призерам дипломы и медали вручили хоким города Намангана, председатель Наманганского областного отделения Паралимпийской ассоциации Узбекистана Баходир Бекходжаев и главный тренер сборной команды среди инвалидов и слабовидящих Рустам Кориев.

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