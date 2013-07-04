



Магистранты защитили диссертации



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском государственном архитектурно-строительном институте 4 июля состоялись мероприятия по защите магистерских диссертаций магистрантами факультета архитектуры. В начале мероприятия магистрантов поздравили и пожелали им успехов председатель областного отдела благотворительного фонда "Махалля" Х.Нормуродов, член Сената Олий Мажлиса Ф.Тошев и другие. После этого магистры представили оценочной комиссии свои обоснованные с научной точки зрения проекты. Научные работы в основном были направлены на реконструкцию улиц города Самарканда с сохранением при этом их истинного исторического облика, комплексное развитие центров махаллей на основе современных условий, а также на модернизацию парков культуры и отдыха. Научные работы магистров были достойно оценены со стороны комиссии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи