Магистранты защитили диссертации

Магистранты защитили диссертации04.07.2013 22:25
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском государственном архитектурно-строительном институте 4 июля состоялись мероприятия по защите магистерских диссертаций магистрантами факультета архитектуры.
В начале мероприятия магистрантов поздравили и пожелали им успехов председатель областного отдела благотворительного фонда "Махалля" Х.Нормуродов, член Сената Олий Мажлиса Ф.Тошев и другие.
После этого магистры представили оценочной комиссии свои обоснованные с научной точки зрения проекты. Научные работы в основном были направлены на реконструкцию улиц города Самарканда с сохранением при этом их истинного исторического облика, комплексное развитие центров махаллей на основе современных условий, а также на модернизацию парков культуры и отдыха.
Научные работы магистров были достойно оценены со стороны комиссии.
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