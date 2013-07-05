720 янгикурганцев станут на лето "бунедкоровцами"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. Более 700 студентов колледжей Янгикурганского района Наманганской области решили провести каникулы с пользой для себя и общества, решив подзаработать в строительных отрядах "Бунёдкор".

Как сообщает информационная служба районного хокимията, в районе ведется строительство 72 типовых коттеджей, завершить работы на которых необходимо в сжатые в сроки. Поэтому и помощь студентов будет отнюдь не лишней, добавили в райхокимияте.

"Это позволит приобщить молодежь к общественно-полезному труду, уберечь от вредного влияния улицы и религиозно-экстремистских течений и других эксцессов", – говорит хоким района Тохиржон Рапиков.

Кроме того, отмечает он, юноши работая в стройотрядах, могут овладеть дополнительной специальностью. "Мы приложим все силы для того, чтобы обеспечить стабильную выплату заработной платы, поднять на должный уровень охрану труда и технику безопасности", – подчеркнул глава района.

УЗИНФОРМ