Новые жертвы купального сезона в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. С начала купального сезона в Намангане погибло уже 5 неосторожных купальщиков, сообщили в горотделе по ЧС. Причиной гибели людей на водах стало купание в запрещенных местах, несоблюдение правил безопасности, невнимание родителей, отметили спасатели.

"Один из подростков, утонувший в Большом Наманганском канале, проживал на массиве "Чорсу" – за несколько километров от места происшествия, и возникает вопрос: куда смотрели родители?", – удивляется начальник городского отдела по чрезвычайным ситуациям майор Гуломжон Исмоилов.

По его словам, и взрослые люди порой становятся жертвой собственной неосторожности и легкомыслия. "Так, буквально на днях водолазы доставали тело 65-летнего М., который также купался в неприспособленном водоеме", – добавляет руководитель горотдела по ЧС.

Учитывая опыт произошедших трагедий, на состоявшемся на днях в областном хокимияте заседании по обеспечению безопасности на воде, было решено провести ряд неотложных мероприятий по оборудованию спасательных и медицинских постов, обучению персонала и оснащению их необходимым инвентарем. Отмечено, что на каждом пляже должны быть щиты со спасательными кругами, концами Александрова, памятки и стенды с описанием методов спасения утопающего и оказания ему первой помощи, данными о температуре воды и воздуха, состоянии водоемов и прочее, налажено дежурство спасателей.

Также предусмотрено проверить все водоемы области и вести активную пропагандистскую работу среди школьников и молодежи.

Но майор Гуломжон Исмоилов обращает внимание еще на одну проблему, оставшуюся без внимания: "Вызывает сожаление и то, что преподавание ОБЖ (основ безопасности жизнедеятельности) в школах ведется спустя рукава. А педагоги общеобразовательных школ, отправляя детей на каникулы, не удосужились провести хотя бы элементарный инструктаж, беседу".

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