Летние спортивные состязания прошли в Самарканде

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 4 июля состоялись соревнования по стрельбе из лука, тяжелой и легкой атлетике, а также таэквондо среди учащейся молодежи, не привлеченной к летним оздоровительным лагерям.

В состязаниях, в которых приняли участие свыше 200 представителей молодежи, активно показали свои навыки воспитанники специализированной детской и юношеской спортивной школы №2 города Самарканда.

В стрельбе из лука отличились Халима и Дилфуза Шермамедовы, С.Мурадова, М.Мажидов и Ф.Акрамов. По тяжелой атлетике в своих весовых категориях победили Н.Уринов, Д.Кудратов, А.Хожиев, П.Облокулов и С.Шарипов.

Наряду с этим, Ш.Нарзиев, А.Норкулов, Ш.Хабибова и З.Толипова оказались самыми подготовленными по легкой атлетике, а Ж.Абдурахманов, Ш.Ворисов, М.Шарипов, а также Б.Рахимов оказались сильнейшими в таэквондо.

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