Сборная Узбекистана сохранила 58-место в рейтинге FIFA

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) 4 июля обновила консолидированный рейтинг национальных сборных команд мира по футболу.

В новом рейтинге сборная Узбекистана сохранила 58-е место, увеличив количество очков до 563 (с 550). Напомним, в предыдущей табели о рангах национальная сборная улучшила свое положение сразу на 8 позиций.

Вместе с тем, среди стран Азиатского континента команда Узбекистана опустилась на 5-е место, пропустив вперед сборные Японии, Австралии, Южной Кореи и Ирана.

Пятерка сильнейших футбольных стран мира: Испания, Германия, Колумбия, Аргентина и Нидерланды.

Следующее обновление мирового рейтинга FIFA произойдет 8 августа.

УЗИНФОРМ