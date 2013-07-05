Мероприятие в Навои посвятили матерям воинов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. 4 июля в Центре молодежи города Новои прошло культурно- просветительское мероприятие на тему "Восславим матерей воинов!".

На мероприятие, организованное областным Кенгашем общественного движения молодежи "Камолот" совместно с Навоийским областным управлением по делам обороны, были приглашены военнослужащие срочной службы, офицеры, родители солдат и представители общественных организаций.

Со словами благодарности матерям, вырастившим достойных защитников Родины, о специфике воинской службы, бытовых условиях для военнослужащих выступили начальник Навоийского гарнизона У. Турдиев, заместитель командира войсковой части по воспитательной работе А. Шокиров, заведующий отделом областного Кенгаша ОДМ "Камолот" Р. Хаитов

Вечер завершился концертом, подготовленным военнослужащими срочной службы, песни которых были посвящены матерям, женам и девушкам, воспевали Родину, родные степи и горы.

УЗИНФОРМ