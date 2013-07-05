В парламенте Узбекистане рассмотрен ряд новых законопроектов

ТАШКЕНТ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан провела 4 июля очередное пленарное заседание. Как отмечает пресс-служба нижней палаты парламента, данное мероприятие, а также предшествовавшие заседания Кенгаша Законодательной палаты, фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения организованы на основе нового регламента Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Депутаты рассмотрели ряд законопроектов в первом чтении. В их числе проект, направленный на дальнейшее совершенствование организации деятельности и развитие фермерства. Он нацелен на совершенствование правовых норм, направленных на обеспечение ускоренного развития аграрного сектора страны, повышение уровня капитализации фермерских хозяйств путем привлечения средств фермерских хозяйств в их уставные фонды, упрочение экономической устойчивости фермерских хозяйств, более четкое определение обязательств фермеров в сфере обеспечения качества и безопасности производимой ими продукции.

Далее обсуждался законопроект, предусматривающий поправки в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона "О частных банковских и финансовых институтах и гарантиях их деятельности". В нем предусматривается проведение плановых проверок, в том числе ревизии деятельности банковских и финансовых структур, не чаще 1 раза в 5 лет. Поправки призваны обеспечить целостность и системность правового регулирования отношений, связанных с государственным контролем деятельности хозяйствующих субъектов.

Проектом закона "Об утверждении Положения о квалификационных коллегиях судей (новая редакция)" предусмотрены меры по коренному улучшению и совершенствованию системы организационно-правовых механизмов отбора, подготовки кандидатов на должности судей, дальнейшего обеспечения подлинной независимости судебной власти, совершенствования организации деятельности Высшей квалификационной комиссии по отбору и рекомендации на должности судей при Президенте Республики Узбекистан.

Законопроект "О внесении дополнения и изменения в статью 26 Закона Республики Узбекистан "О страховой деятельности" обеспечивает более действенный контроль со стороны соответствующих органов государственного управления за исполнением страхователями установленной законодательством обязанности по обязательному страхованию. Вносимые поправки предусматривают возможность получения органами государственного контроля соответствующих сведений от страховщиков, необходимых для установления факта исполнения страхователями обязанности застраховаться.

После обсуждения Законодательная палата Олий Мажлиса одобрила основные положения законопроектов и приняла их в первом чтении с учетом поступивших мнений депутатов. Ответственным комитетам поручено подготовить документы для рассмотрения во втором чтении. Законодательная палата рассмотрела и другие вопросы, входящие в ее компетенцию, сообщает информационная служба нижней палаты.

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