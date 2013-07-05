В Ташкенте прошел форум с участием китайских инвесторов

ТАШКЕНТ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. Инвестиционный форум на тему "Специальная индустриальная зона "Джизак" – уникальные инвестиционные возможности для китайских компаний" состоялся 3-4 июля в Ташкенте. Его организаторами выступили Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан и Агентство "Узинфоинвест" совместно с Министерством коммерции КНР.

В работе форума приняли участие представители ряда министерств и ведомств, компаний и концернов Узбекистана и КНР. В их числе – около 300 представителей ведущих китайских компаний, а также заместитель мэра города Вэньчжоу провинции Чжэцзян Чжэн Чаоян.

Участников поприветствовали министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан Эльёр Ганиев, министр экономики Галина Саидова, председатель Торгово-промышленной палаты Алишер Шайхов и другие.

На мероприятии обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов при участии крупнейших китайских производителей, организованы презентации. На секционных заседаниях представители деловых кругов двух стран обсудили вопросы совместной реализации инвестиционных проектов в области нефтегазовой и химической индустрии, автомобилестроения и машиностроения, электротехнической, легкой, кожевенно-обувной, фармацевтической и пищевой промышленности, а также производства строительных материалов и медицинской техники.

По итогам форума подписано 21 соглашение на общую сумму свыше $100 млн., направленное на реализацию в СИЗ "Джизак" совместных проектов в области энергетики, электронного оборудования, телекоммуникаций, текстильной и машиностроительной промышленности и фармацевтики.

Участники инвестиционного форума посетили СИЗ "Джизак" и ее филиал в Сырдарьинской области, где состоялась церемония открытия производства мобильных телефонов на СП ООО "Пенг-Шенг".

Напомним, специальная индустриальная зона "Джизак" создана Указом Президента в марте 2013 года в соответствии с меморандумом о взаимопонимании по реализации проекта создания Узбекско-Китайского промышленного парка в Узбекистане.

Срок функционирования СИЗ "Джизак" составляет 30 лет с возможностью его последующего продления. В течение этого срока на территории СИЗ будут действовать особый налоговый режим и таможенные льготы. Статус участника специальной зоны будет предоставляться решениями Административного совета СИЗ "Джизак", который образован указом главы государства.

По данным пресс-службы МВЭСИТ, в апреле 2013 года в четырех городах КНР – Пекине, Ханчжоу, Сучжоу и Шэньяне прошли узбекско-китайские инвестиционные форумы, итогом которых стало подписание 54 документов по совместной реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов в СИЗ "Джизак" на общую сумму $300 млн. в сфере электротехнической, машиностроительной, фармацевтической, легкой и пищевой промышленности, производства современных строительных материалов и изделий из полимеров.

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