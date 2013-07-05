ЦБ Узбекистана и агентство Fitch Rating’s провели конференцию

ТАШКЕНТ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. Международная практическая конференция по вопросам повышения устойчивости финансово-банковской системы Узбекистана в 2011-2015 годах и достижения высоких международных рейтинговых показателей была организована на днях Центральным банком Республики Узбекистан совместно с международным рейтинговым агентством "Fitch Rating’s". В мероприятии приняли участие ответственные сотрудники банковской системы и других финансовых институтов страны.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, на конференции обсуждались вопросы устойчивого развития банковской системы Узбекистана в контексте мировой финансово-экономической ситуации.

Проанализировав показатели банковской системы Узбекистан, а именно качества кредитного портфеля, аналитики "Fitch Rating’s" отметили, что банковская система Республики стабильно растет без внешних заимствований, расширяясь за счет собственного капитала и внутренних источников.

Было подчеркнуто, что за последние 5 лет темпы роста ВВП Узбекистана превышают 8%, растут доходы от экспорта, реализуются программы развития реального сектора. "Низкий государственный долг, фискальный профицит, накопление значительных резервов, своевременная диверсификация направлений внешней торговли в условиях все еще продолжающейся стагнации мировой банковско-финансовой системы – все эти факторы положительно влияют на макроэкономические показатели", – отметили эксперты агентства.

Темпы роста кредитования – на приемлемом для развивающейся экономики уровне. Доля долгосрочных кредитов в кредитном портфеле составляет 79%. Наблюдаются также рост доли кредитов, направленных на развитие социального сектора. Качество кредитного портфеля в целом адекватное для развивающегося рынка.

Ресурсная база коммерческих банков растет преимущественно за счет привлечения свободных денежных средств клиентов на банковские депозиты. Балансовые обязательства перед зарубежными кредиторами традиционно не превышают 10% от общей базы фондирования банковской системы. Привлеченные кредиты направляются в основном на долгосрочное льготное финансирование стратегически важных проектов.

Стабильно растет депозитная база физических лиц. За счет эффективно проводимых реформ в банковском секторе и широкого применения инновационных технологий в стране увеличивается объем безналичного денежного оборота. Иностранные эксперты подчеркнули важность принятого в прошлом году Закона "Об обмене кредитной информацией", а также Закона "О залоговом реестре".

Участники конференции рассмотрели аспекты дальнейшего углубления реформ и повышения устойчивости финансово-банковской системы республики, подходы и систему оценки деятельности банков и всей финансово-банковской системы, обеспечение ее выхода на более высокий уровень в соответствии с общепринятыми международными нормами, стандартами и оценочными показателями.

По данным ЦБ, на сегодняшний день 28 коммерческих банков страны имеет рейтинговую оценку "стабильный" от международных рейтинговых агентств, из них 8 – от "Fitch Rating’s".

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