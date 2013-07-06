Молодых воспитателей Андижана поддерживают опытные коллеги

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июля. /УЗИНФОРМ/. 4 июля в детском саду №43 Андижана прошла встреча воспитателей на тему "Помощь молодым специалистам", на которую были приглашены молодые специалисты и их наставники.

На мероприятии молодые воспитатели рассказали о своих проблемах, связанных с трудностью ведения занятий, а более опытные коллеги предложили пути решения возникающих вопросов. Также обсудили успехи, достигнутые в этом учебном году, отметили, что большинство из воспитателей, начавших свою трудовую деятельность только в этом учебном году, показали высокие результаты. После обсуждения собравшиеся посмотрели видеоролик об особенностях изучения иностранного языка в дошкольных учреждениях.

Все участники встречи имели возможность пройти по территории детского сада, ознакомиться с особенностями нововведений. Молодые специалисты задавали много вопросов свои наставникам и получали рекомендации, которые будут использовать с целью улучшения работы.

Проведение мероприятия именно в этом учреждении не случайно. Детский сад признан образцовым. 36 сотрудников воспитывают здесь более 200 малышей. Действуют 3 круглосуточные группы, в которых 55 ребят живут здесь по 5 дней в неделю. Для малышей созданы все условия, позволяющие им расти гармонично развитыми.

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