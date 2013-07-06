



Навоийцы в числе победителей республиканского смотра-конкурса



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июля. /УЗИНФОРМ/. На прошедшем в городе Ташкенте республиканском смотре-конкурсе "Самые лучшие веб-сайты системы народного образования" навоийцы тоже были в числе победителей. В номинации "Самый лучший учительский веб-сайт" победа присуждена учителю общеобразовательной школы № 7 Учкудукского района Зумрад Нуруллаевой, в номинации "Самый лучший ученический веб-сайт" победил ученик 7 класса той же школы Шохжахон Икромов. Призеры конкурса награждены почетными грамотами и памятными подарками Министерства народного образования Узбекистана. - О конкурсе, я узнала через сайт Министерства народного образования, - говорит З. Нуруллаева, - Создала новый сайт, заполнила его информацией о своем творчестве, работе из школьной жизни, сведениями о нашем районе, добавила фотоиллюстрации. – Очень обрадовалась, когда узнала, что мой сайт оказался в числе победителей. Уверена, что такого рода смотры повышают активность работников отрасли, способствуют им всегда идти в ногу со временем. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи