Навоийские мастера уличных выступлений получили дипломы фестиваля

ТАШКЕНТ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. 5 июля во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 октября 2010 года "Об утверждении Государственной программы по охране, использованию и пропаганде объектов нематериального культурного наследия в 2010 – 2020 годах" в Национальном парке "Узбекистон" города Ташкента прошел телевизионный фестиваль "Зрелище на площади", в котором приняли участие коллективы канатоходцев и циркачей со всех регионов страны.

Обладателями дипломов фестиваля стали принявшие на нем участие коллектив канатоходцы из Карманинского района под руководством Б. Уринова, цирковая группа "Мафтун" из Учкудукского района, семейный коллектив канатоходцев "Анор бобо" при областном научно-методическом центре народного творчества и культурно-просветительской работы под руководством А. Анорова.

Сегодня названные коллективы радуют своих зрителей выступлениями на площадях, парках городов и районов, в детских летних оздоровительных лагерях области.

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