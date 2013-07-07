В Самарканде обсудили роль и место ННО в формировании здорового образа жизни

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. 4 июля в городе Самарканде состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Роль и место ННО в формировании здорового образа жизни".

Организатором мероприятия выступило областное управление здравоохранения. Целью беседы было создание партнерских отношений между ННО области, пропаганда здорового образа жизни среди населения, профилактика различных заболеваний, организация содержательного досуга молодежи, содействия в трудоустройстве выпускников профессиональных колледжей.

В нем приняли участие советники махаллинских сходов граждан, активисты благотворительного общественного фонда "Махалля", представители ННО области и другие.

В процессе мероприятия его участникам предоставлена полная информация о проводимой работе в организациях по формированию здорового образа жизни. Выступившие подробно объяснили участникам пути заражения ВИЧ/СПИДом и его последствиях.

Также докладчики разъяснили роль активистов махаллинского схода граждан и самих жителей в ведении здорового образа жизни. Они отметили, что здоровый образ жизни надо формировать с малых лет.

В заключение участники мероприятия отметили, что в последнее время усилилась роль и место ННО в формировании здорового образа жизни.

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