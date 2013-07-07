"Актуальные вопросы участия ННО в реализации правового эксперимента"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 5 июля в городе Самарканде состоялся научно-практический семинар, организованный областным хокимиятом. Его цель заключалась в обсуждении исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 20 марта 2013 г. №Р-3987 "О проведении правового эксперимента по апробации проекта Закона Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления" в Самаркандской области.

В семинаре участвовали депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, представители НАННОУз, хокимията области, Министерства юстиции, руководители и работники государственных и общественных организаций области и другие.

Выступавшие на мероприятии рассказали о роли и важности правового эксперимента в совершенствовании национального законодательства. Участникам семинара разъяснена основная суть проекта закона "Об открытости деятельности органов государственного управления и власти", с акцентом на основных статьях данного законопроекта. Рассказано о вопросах совершенствования организационно-правовых механизмов между субъектами процесса правового эксперимента и ННО.

В заключение семинара участники выразили свои мнения по итогам выступлений.

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