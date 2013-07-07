"Бухара" обыграла "Пахтакор"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. Футбольный клуб "Бухоро" 4 июля на своем поле обыграл команду "Пахтакор", обеспечив себе перед летним перерывом 7-е место в турнирной таблице.

Матч состоялся в рамках 13-го тура высшей лиги Чемпионата Узбекистана. Единственный гол за всю игру на 68-й минуте забил футболист клуба "Бухоро" Б.Вахобов и тем самым подарил своей команде такую необходимую победу.

В принципе, победа была нужна обеим командам, чтобы поправить свои позиции в турнирной сетке. В предыдущих матчах "Пахтакор" проиграл на своем поле "Бунедкору" со счетом 0:2, а бухарский клуб уступил Бекабадскому "Металлургу" со счетом 1:2.

Таким образом, по итогам 13 туров подопечные Тачмурада Агамурадова заняли 7-е место с 19 очками, а футболисты "Пахтакора" расположились на 4-м месте с 22 очками.

На матч "Бухоро" - "Пахтакор" было продано 10 тысяч билетов.

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