Молодежь против вредных привычек

Молодежь против вредных привычек08.07.2013 10:29
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. 6 июля в детском оздоровительном лагере "Куёшча" Учкуприкского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Вместе против наркомании и табакокурения", нацеленное на пропаганду здорового образа жизни среди учащихся общеобразовательных школ области.
В мероприятии, организованном по инициативе отделения благотворительного фонда "Соглом авлод учун", приняли участие отдыхающие ученики общеобразовательных школ.
Докладчики предоставили участникам мероприятия полную и объективную информацию о вреде курения и наркомании.
Выступившие подробно объяснили участникам о том, что курение приводит к раку легких и может привести к летальному исходу. Такая же ситуация может наступить от употребления наркотиков.
Также докладчики рассказали отдыхающим детям о пользе ведения здорового образа жизни. Они отметили, что здоровый образ является гарантией гармоничного развития.
В заключение всем присутствующим были розданы буклеты, которые пропагандируют предотвращение наркомании и табакокурения.
УЗИНФОРМ