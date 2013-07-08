Молодежь против вредных привычек

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. 6 июля в детском оздоровительном лагере "Куёшча" Учкуприкского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Вместе против наркомании и табакокурения", нацеленное на пропаганду здорового образа жизни среди учащихся общеобразовательных школ области.

В мероприятии, организованном по инициативе отделения благотворительного фонда "Соглом авлод учун", приняли участие отдыхающие ученики общеобразовательных школ.

Докладчики предоставили участникам мероприятия полную и объективную информацию о вреде курения и наркомании.

Выступившие подробно объяснили участникам о том, что курение приводит к раку легких и может привести к летальному исходу. Такая же ситуация может наступить от употребления наркотиков.

Также докладчики рассказали отдыхающим детям о пользе ведения здорового образа жизни. Они отметили, что здоровый образ является гарантией гармоничного развития.

В заключение всем присутствующим были розданы буклеты, которые пропагандируют предотвращение наркомании и табакокурения.

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