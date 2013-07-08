В Узбекистане обсудили теоретические основы открытости власти

ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. "Открытость деятельности органов государственной власти и управления: научно-теоретические основы и международный опыт" стала темой научно-практической конференции, проведенной 5 июля по инициативе Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам информации и коммуникационных технологий совместно с Комитетом по демократическим институтам, негосударственными организациями и органами самоуправления граждан.

Форум собрал депутатов, представителей правительства, членов рабочей комиссии и рабочих групп по проведению правового эксперимента по апробации норм проекта закона "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления", национальных, международных и иностранных экспертов, ученых-юристов, представителей СМИ и институтов гражданского общества.

Как отметили участники конференции, в ходе правового эксперимента Узбекистан получит уникальный опыт совершенствования законотворческой деятельности, его проведение позволит не только выработать предложения по совершенствованию проекта закона Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления", но и создать эффективные методики организации правовых экспериментов, расширить теорию и практику национальной социологии права.

Принцип открытости органов государственной власти и управления лежит в основе архитектуры "электронного правительства", необходимость разработки и принятия которой отмечена Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым в докладе на заседании Кабинета Министров 18 января 2013 года. В этом контексте в рамках изучения международного опыта в этой области были заслушаны доклады о процессе становления "электронного правительства" в Республике Корея.

На мероприятии также выступили эксперты ПРООН, которые подробно осветили в своих докладах методику обеспечения открытости деятельности государственных органов в различных странах мира. Они также рассказали о ходе реализации в различных регионах Узбекистана проектов по совершенствованию деятельности информационных служб органов государственной власти на местах.

Результатом работы конференции стали теоретические и научно-практические рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование системы национального законотворчества за счет использования методов организации правовых экспериментов.

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